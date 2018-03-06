Для району Франківщини на придбання позашляховика витратять півмільйона

У Калуському районі на посилення захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру мають намір спрямувати понад мільйон гривень.

Майже половина цих коштів піде на придбання позашляховика. Найімовірніше це буде новенький «Renault Duster» останніх двох років випуску. Хто і куде їздитиме на ньому, з’ясовували “Вікна”.

Наприкінці минулого року під час засідання колегії РДА завідувач сектору з питань цивільного захисту Роман Кравецьакцентував, що на Калущині немає жодної одиниці техніки, яка могла б забезпечувати бодай довезення людей до лікувальних закладів міста в складних погодних умовах:

“У нас було таке, що людину із Грабівки треба було кожних кілька днів довозити на гемодіаліз, а техніки немає. Якби у дорожників чи працівників ДСНС був якийсь джип повнопривідний, то такі речі можна би було вирішувати”.

Голова РДА Наталія Бабій пообіцяла посприяти в обговоренні цього питання. Відтак, у районі розробили комплексну цільову програму цивільного захисту населення та території Калуського району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2018-2022 роки. Реалізація програми триватиме п’ять років. Обсяг фінансування має скласти 1 млн 80 тис гривень. Сума — орієнтовна, адже її, за потреби, можуть збільшувати. Витрати повністю ляжуть на районний бюджет.

У програмі визначено найнеобхідніші заходи, цілі і пріоритети розвитку аварійно-рятувальної справи на Калущині. Зазначається, що територія району характеризується високою ймовірністю виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з хімічними виробництвами, просіданням (проваллям) земної поверхні над шахтними виробітками, зсувними процесами, паводками, підтопленнями та вітровалами. Погіршення стану основних виробничих фондів підприємств та кліматичні фактори також знижують загальний рівень безпеки.

На сьогодні в районі функціонує система оповіщення та інформування населення. Проте, вона потребує удосконалення. Роман Кравець каже, що йдеться про придбання та встановлення вуличних гучномовців, виготовлення та розповсюдження пам’яток та іншого інформаційно-довідкового матеріалу з питань цивільного захисту. Посадовець додає:

“По периметру довкола “хімії” гучномовці у селах є. Це — перша лінія, яка потрапляє під забруднення у разі якоїсь аварійної ситуації. Але минулого року запрацював “Карпатнафтохім” і, за законодавством, фактично, увесь район зараз потрапляє в зону ймовірного хімічного зараження. Тому ми мусимо бути готовими до різних ситуацій і мати бодай мінімальне оснащення”.

У районі хочуть також підвищити рівень оперативності реагування на надзвичайні ситуації, накопичити відповідний матеріальний резерв, оснастити аварійно-рятувальні підрозділи району технікою, обладнанням та спорядженням. Усе — поступово в найближчі кілька років.

Цього року — автомобіль.

Половину запланованих під виконання цієї програми коштів планують виділити вже цього року — 549 тис гривень. За ці кошти зокрема, хочуть придбати десять рятувальних жилетів, мотопомпу, ліхтар, дві переносні радіостанції, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс) тощо. Втім, головний пункт із списку видатків — автомобіль-позашляховик “Renault Duster” або ж “Renault Stepway”. Орієнтовна ринкова вартість такого кросовера кілька місяців тому (на момент формування програми. — Авт.) становила 435 тисяч гривень.

Авто використовуватимуть для оперативного реагування у випадках надзвичайних ситуацій. Роман Кравець акцентує:

“Ці машини за співвідношенням ціна-якість підходять нам найбільше. Вони досить економні: розхід пального — близько п’яти літрів. При цьому — повнопривідні та високі, а, отже, зможуть проїхати нашими дорогами за будь-якої погоди. Нова автівка дасть змогу суттєво заощадити на пальному та сервісі, зробить доступними для нас деякі об’єкти, як-от місця загорань торфовищ, пожежі, які виникають при спалюванні стерні у літній період. У деяких випадках машину зможе використовувати й адміністрація. Маємо також надію, що нове авто підстрахує і медиків “швидкої”, особливо — у зимовий період”.

За такими ж параметрами могли б придбати більш традиційну для таких потреб “Ниву”. Проте, цей варіант не розглядають з кількох причин. По-перше, ця автівка пального “п’є” щонайменше вдвічі більше. Крім того, в районі вважають, що купувати авто у країни-агресора у нинішній ситуації, як мінімум, неетично.

Роман Кравець каже, що автівку братимуть нову (якщо районна рада таки погодить програму і виділить фінансування. — Авт.). Проте, не виключено, що не останнього року випуску, а трошки “старшу”. Це залежатиме від ціни. Закупівлю готові провести через “ProZorro”.

“Нам дуже важливо, щоб це авто було придбане, бо зараз ми маємо стареньке “Жигулі”, яке вже давно — в аварійному стані. Цією автівкою ми мало куди можемо дістатися. Частіше доводиться використовувати власний транспорт чи шукати допомоги”.

Якщо депутати районної ради затвердять цю програму, то Калущина не лише отримає перше сучасне авто. В наступні роки аварійно-рятувальні підрозділи району поповняться також регіональними та районними картами, засобами надання першої медичної допомоги, рятувальними колами та канатами, які необхідні у випадках порятунку людей із води, тощо. Загалом, сподіваються у районі, до 2022 року на Калущині вдасться підвищити рівень готовності системи цивільного захисту до різних викликів.

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