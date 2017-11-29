Для лікарні у Коломиї закуплять ангіограф за 23 млн грн

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА визначає постачальника стаціонарної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії.

Про це повідомляє Галичина.

На торгах найнижчу ціну запропонувало ТОВ “Астріум” (Київ) – 23,15 млн грн.

Планується, що обладнання поставлять у Коломийську ЦРЛ до кінця 2017 року.

За даними ЄДРПОУ, засновником ТОВ “Астріум” є житель Києва Гранатір Желько.

За даними сайту Наші гроші, Гранатір Желько фігурував у кримінальній справі щодо закупівлі реанімобілів у 2007 році.

Фірма “ІСС Україна”, де засновником був Желько, привезла реанімобілі в Україну, однак у ході перевірки МОЗу виявилося, що у поставленій комплектації їх не можна експлуатувати для перевезення новонароджених та породіль. Машини простояли на стоянці “Укрмедпостачу” кілька місяців, поки МОЗ через суд не розірвав контракт з “ІСС Україна”.

Згодом суд визнав хорвата невинним та зняв арешт з його майна.

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