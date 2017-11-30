Дизайнер створив пристрій для подолання залежності від смартфона. ВІДЕО

Клеменс Шиллінгер, дизайнер із Австрії, створив пристрій, який може допомогти боротися із залежністю від смартфонів.

Винахід у першу чергу допомагатиме тим, хто дратується, коли гаджета немає під рукою, пише УП.Життя з посиланням на The Verge.

Шиллінгер багато спостерігав за тим, як люди просто скролять щось у смартфоні, навіть коли не чекають повідомлення і не читають нічого конкретного. Йому здалося, це більше схоже на якийсь невротичний стан.

Усього дизайнер винайшов 5 моделей телефонів, у яких на місці екранів розташовані отвори із кам’яними намистинами.Саме тому Шиллінгер створив пластиковий муляж, який за формою та масою повторює справжній смартфон.

Їх можна “прокручувати” такими ж рухами, якими користувач гортає в різні боки щось на екрані свого смартфона.

Цей пристрій австрієць пропонує використовувати для того, щоб позбутися залежності від постійного “зависання” у смартфоні.

Хочеться зайняти чимсь руки – не лізьте у свій гаджет, краще покрутіть камінці на муляжі, пропонує Шиллінгер.

Однак поки що купити пристрій і випробувати його на собі не можна. На сайті виробу йдеться, що він незабаром має потрапити у продаж.

Його могли оцінити поки що тільки учасники Тижня дизайну у Відні.