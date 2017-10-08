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Дизайн українського ресторану визнали кращим у Європі. ФОТО

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У Лондоні 5 жовтня вручили премії за найкращий ресторанний і барний дизайн року – Restaurant & Bar Design Awards.

У номінації “Європейські ресторани” переміг Shade Burger з Полтави, повідомляє UANEWS з посиланням на сайт конкурсу.

Don Yapon

Його дизайн розробляла студія YOD design lab під керівництвом Володимира Непийводи.

Shade Burger, Полтава

Крім полтавського, на премії номінувалися також три київські ресторани та бари: “BAO”, “Гра з вогнем” і Barvy.

Кращим у світі рестораном по дизайну названий мельбурнський The Penny Drop, серед барів переміг Westlight з Нью-Йорку.

The Penny Drop, Мельбурн
Бар Westlight, Нью-Йорк

Фото: Restaurant & Bar Design Awards.

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