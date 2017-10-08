Дизайн українського ресторану визнали кращим у Європі. ФОТО

У Лондоні 5 жовтня вручили премії за найкращий ресторанний і барний дизайн року – Restaurant & Bar Design Awards.

У номінації “Європейські ресторани” переміг Shade Burger з Полтави, повідомляє UANEWS з посиланням на сайт конкурсу.

Його дизайн розробляла студія YOD design lab під керівництвом Володимира Непийводи.

Крім полтавського, на премії номінувалися також три київські ресторани та бари: “BAO”, “Гра з вогнем” і Barvy.

Кращим у світі рестораном по дизайну названий мельбурнський The Penny Drop, серед барів переміг Westlight з Нью-Йорку.

Фото: Restaurant & Bar Design Awards.