“Дивись, як ти працюєш”: мера обласного центру протягли тротуаром, вкритим льодом. ВІДЕО

У мережі з’явилося відео з Херсона, в якому обурені бездіяльністю комунальників активісти протягли по слизькій вулиці мера міста Володимира Миколаєнка.

Відповідний ролик опублікував користувач YouTube Володимир Марус, повідомляють Патріоти України.

Слід зазначити, що інцидент стався 7 лютого. Активісти запропонували градоначальнику вийти на вулицю і своїми очима побачити результат “роботи” комунальних служб міста.

Протестуючи проти бездіяльності комунальників, меру пропонували пройтися по слизьких вулицях міста.

Один з активісітів висловив звинувачення меру і почав тягнути його за рукав пальто зі словами “Дивись, як ти працюєш”.

У зв’язку з цим Миколаєнко в буквальному сенсі ковзав по обледенілому тротуарі.

На місце події викликали співробітників Нацполіціі.