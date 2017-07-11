Дівчинка та жінка з Прикарпаття терміново потребують донорів крові

Шестирічна Анна Приймич та 58-річна Марія Гаврищук з Прикарпаття терміново потребують допомоги небайдужих.

У Ані – нейробластома. Для донорів крові їй потрібні тільки чоловіки, віком 25-45 років, з IV (4) групою крові, резус не важливий. Інші подробиці про її лікування тут:

https://donor.ua/recipients/priymich-anna

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099 655 30 63 (Координаційний центр ДонорUA)

У Марії Гаврищук – тромбоцитопенія (нестача або низький рівень тромбоцитів (кров’яних пластинок) в крові людини. Їй потрібні чоловіки, віком 25-45 років, з ІІ (2) групою крові, резус не важливий. Подробиці її хвориби тут: https://donor.ua/recipients/gavrishchuk-mariya

СПОЧАТКУ ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ

099 655 30 63 (Координаційний центр ДонорUA)