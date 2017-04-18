Дівчина з Поляниці побувала на місці киянки у реаліті-шоу “Панянка-Селянка”. ВІДЕО

Розкута білявка Оля — справжня столична штучка. Дівчина не любить працювати, бо робота її швидко втомлює. Оля двічі була заміжня, і зараз готується до третього весілля.
У місяць дівчина витрачає 8000 євро та їздить на шопінг у Париж, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.
А в селі біля Буковеля живе скромна і самотня трудівниця Олена Горбунова. Дівчина разом з батьками має готельний комплекс. Всю роботу у ньому їй доводиться робити самій.
Дівчата погодились на три дні змінити своє життя. Що з цього вийшло — дивіться у новому випуску реаліті-шоу “Панянка-Селянка”.