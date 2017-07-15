Дирекція аварійного коледжу у Коломиї вважає, що обвал будівлі міг статися через рух танків. ВІДЕО

Дирекція аварійного коледжу у Коломиї вважає, що обвал будівлі міг статися через...

Коломийський економіко-правовий коледж, будівля якого обвалилася у травні, і надалі продовжить свою роботу. Наразі у закладі працює вступна комісія.

Керівництво установи робить все можливе для відновлення навчального процесу, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сюжет ТРК “РАІ”.

Наразі студенти займаються у лівій непошкодженій частині будівлі, на це є всі дозвільні документи. Міносвіти погодилося дозволити навчання у коледжі, наголошує директор закладу Роман Гарат.

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“Коледж працював і буде працювати. 19 червня ми повернулися у приміщення нашого закладу, – розповідає директор. – Було обстежене приміщення, яке не піддалося руйнації. За рішенням еспертної комісії ми маємо право використовувати приміщення в осях 2-3″.

Роман Гарат також називає причини, від чого, можливо, і сталося руйнування. Деталі – у сюжеті.

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