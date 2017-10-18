Директори шкіл отримали право звільняти вчителів

МОН дало пояснення окремим пунктам ЗУ “Про освіту”. Так, директори шкіл будуть проходити конкурс на посаду. Натомість вони отримають право призначати на посади і звільняти вчителів.

З моменту вступу в силу ЗУ “Про освіту” директори отримали повноваження проводити конкурси на посади вчителів, призначати і звільняти людей з посад. Про це йдеться в роз’ясненні Міносвіти стосовно виконання деяких норм закону, пише КУРС.

Зазначено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування більше не будуть призначати і звільняти шкільних вчителів. Відтепер це – прерогатива директорів шкіл.

Самих директорів призначатимуть за конкурсом. Це не значить, що тих людей, які на цей час обіймають ці посади, звільнять. Наразі розробляють положення про те, яким чином проводитимуть конкурс на посаду директоів ЗОШ. Передбачається, що теперішні директори також братимуть у них участь.

Поки ще немає положення, але норми нового закону вже діють, директорів державних шкіл мають вибирати за конкурсом відповідно до Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності. Цей документ затверджений постановою Кабміну від 13 жотвня 2015 року № 827.