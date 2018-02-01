Директорам коломийських інтернатів та пансіонатів продовжать контракт на 5 років

Директорам прикарпатських інтернатів та пансіонатів продовжать контракти на 5 років. Мова йде про Снятинський та Погонянський психоневрологічні інтернати, Івано-Франківський, Коломийський та Коршівський геріатричні пансіонати, Залучанський та Коломийський дитячі будинки-інтернати, обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя”.

Як повідомляє кореспондент Фіртки, рішення було прийнято одноголосно на засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Комісія визнала роботу директорів цих закладів задовільною.

Окрім цього члени комісії проголосували за призначення директора Делятинського психоневрологічного інтернату Дмитра Брайляка. З ним також укладуть контракт на 5 років.