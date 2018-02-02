На Прикарпатті 5 осіб отруїлося чадним газом

1 лютого каретами швидкої допомоги доставили у Галицьку центральну райлікарню з підозрою на отруєння чадним газом 5 осіб, з них троє дітей.

Родина жила в приватному житловому будинку в селі Комарів Галицького району. Стан потерпілих стабільний, середньої важкості.

Після огляду та надання медичної допомоги, мати та діти – госпіталізовані до Івано-Франківської ОДКЛ, одна громадянка – від подальшої госпіталізації відмовилась.

Причина отруєння осіб встановлюється, інформує управління цивільного захисту ОДА.

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