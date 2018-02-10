Детальний графік виступів українців на Олімпіаді-2018

На Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані (Південна Корея) збірна України виступить у складі 33 спортсменів у 9 спортивних дисциплінах.
А саме – біатлон, санний спорт, лижні гонки, фігурне катання, фристайл, гірські лижі, сноуборд, лижне двоборство та скелетон.
ТСН опублікувало повний та детальний графік виступів українських спортсменів на Іграх-2018, щоб не пропустити основні події, що стосуються наших співвітчизників.
П’ятниця, 9 лютого – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ о 13:00
4:45 – 5:30 Фристайл / Могул, кваліфікація – ТЕТЯНА ПЕТРОВА
Субота, 10 лютого. ДЕНЬ 1
9:15 – 10:20 Лижні гонки / Скіатлон 7,5 км+7,5 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО
12:10 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (І та ІІ заїзди) – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ
13:15 – 14:45 Біатлон / Спринт, 7,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
Неділя, 11 лютого. ДЕНЬ 2
4:00 – 6:05 Гірськолижний спорт / Швидкісний спуск – ІВАН КОВБАСНЮК
8:16 – 9:05 Лижні гонки / Скіатлон, 15км+15км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК
11:50 – 14:35 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (ІII та IV заїзди) – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ
12:30 – 13:00 Фристайл / Могул – ТЕТЯНА ПЕТРОВА
13:15 – 14:55 Біатлон / Спринт, 10 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
14:00 – 15:40 Фристайл / Могул – ТЕТЯНА ПЕТРОВА
Понеділок, 12 лютого. ДЕНЬ 3
3:15 – 4:55 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ОЛЬГА КНИШ
6:45 – 8:35
12:10 – 13:00 Біатлон / Гонка переслідування, 10 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО
14:00 – 14:55 Біатлон / Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
12:50 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани індив. (І та ІІ заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМЛОВА
Вівторок, 13 лютого. ДЕНЬ 4
4:30 – 6:10 Гірськолижний спорт / Комбінація – ІВАН КОВБАСНЮК
8:00 – 9:25
10:30 – 11:45 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, чоловіки – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК
12:30 – 14:55 Санний спорт / Одномісні сани індивід. (III та IV заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМОВА
13:00 – 15:00 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, жінки – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО
Середа, 14 лютого. ДЕНЬ 5
3:15 – 4:50 Гірськолижний спорт / Слалом – ОЛЬГА КНИШ
6:15 – 8:25
8:00 – 8:55 Лижне двоборство / Індив. NH – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК
10:45 – 11:45 Лижне двоборство / Індив. 10 км – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК
13:05 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 15 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
13:20 – 15:25 Санний спорт / Двомісні сани, чоловіки – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / РОМАН ЗАХАРКІВ
Четвер, 15 лютого ДЕНЬ 6
3:00 – 5:25 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ
4:00 – 6:10 Гірськолижний спорт / Супер G – ІВАН КОВБАСНЮК
8:30 – 10:15 Лижні гонки / Вільний стиль, 10 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО
13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація – ОЛЬГА ПОЛЮК
13:00 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
14:30 – 15:45 Санний спорт / Змішана естафета – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / АНТОН ДУКАЧ / РОМАН ЗАХАРКІВ / ОЛЕНА СТЕЦКІВ
П’ятниця, 16 лютого. ДЕНЬ 7
2:30 – 5:10 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ
3:00 – 7:30 Фігурне катання / Коротка програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ
8:00 – 9:50 Лижні гонки / Вільний стиль, 15 км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК
13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал – ОЛЬГА ПОЛЮК
Субота, 17 лютого. ДЕНЬ 8
3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ
11:30 – 12:45 Лижні гонки / Естафета класич/вільн. 4х5км – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНКО
13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО
13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 12,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА
Неділя, 18 лютого. ДЕНЬ 9
3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ІВАН КОВБАСНЮК
6:45 – 8:45
13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО
13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 15 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО
Понеділок, 19 лютого. ДЕНЬ 10
3:00 – 6:45 Фігурне катання / Короткий танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН
Вівторок, 20 лютого. ДЕНЬ 11
3:00 – 6:45 Фігурне катання / Довільний танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН
12:00 – 12:50 Лижне двоборство / LH індив. – ВІКТОР ПАСІЧНИК
13:15 – 14:45 Біатлон / Змішана естафета – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО, СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
14:45 – 15:45 Лижне двоборство / Індив., 10 км – ВІКТОР ПАСІЧНИК
Середа, 21 лютого. ДЕНЬ 12
3:00 – 6:45 Фігурне катання / Коротка програма – АННА ХНИЧЕНКОВА
10:00 – 11:30 Лижні гонки / Спринт командний вільн. – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНОК,
12:00 – 13:20 ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ, АНДРІЙ ОРЛИК
Четвер, 22 лютого. ДЕНЬ 13
3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Слалом – ІВАН КОВБАСНЮК
6:45 – 8:40
5:00 – 6:50 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, кваліфікація – АННАМАРІ ДАНЧА
13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х6км – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
П’ятниця, 23 лютого. ДЕНЬ 14
3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – АННА ХНИЧЕНКОВА
13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х7,5 км – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)
Субота, 24 лютого. ДЕНЬ 15
5:00 – 6:30 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, фінал – АННАМАРІ ДАНЧА
7:00 – 10:05 Мас-старт, 50км класич. – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ
Неділя, 25 лютого. ДЕНЬ 16. ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ
8:15 – 10:20 Лижні гонки / Мас-старт, 30 км класич. – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО
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