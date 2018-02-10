Детальний графік виступів українців на Олімпіаді-2018

На Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані (Південна Корея) збірна України виступить у складі 33 спортсменів у 9 спортивних дисциплінах.

А саме – біатлон, санний спорт, лижні гонки, фігурне катання, фристайл, гірські лижі, сноуборд, лижне двоборство та скелетон.

ТСН опублікувало повний та детальний графік виступів українських спортсменів на Іграх-2018, щоб не пропустити основні події, що стосуються наших співвітчизників.

П’ятниця, 9 лютого – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ о 13:00

4:45 – 5:30 Фристайл / Могул, кваліфікація – ТЕТЯНА ПЕТРОВА

Субота, 10 лютого. ДЕНЬ 1

9:15 – 10:20 Лижні гонки / Скіатлон 7,5 км+7,5 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

12:10 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (І та ІІ заїзди) – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ

13:15 – 14:45 Біатлон / Спринт, 7,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

Неділя, 11 лютого. ДЕНЬ 2

4:00 – 6:05 Гірськолижний спорт / Швидкісний спуск – ІВАН КОВБАСНЮК

8:16 – 9:05 Лижні гонки / Скіатлон, 15км+15км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

11:50 – 14:35 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (ІII та IV заїзди) – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ

12:30 – 13:00 Фристайл / Могул – ТЕТЯНА ПЕТРОВА

13:15 – 14:55 Біатлон / Спринт, 10 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:00 – 15:40 Фристайл / Могул – ТЕТЯНА ПЕТРОВА

Понеділок, 12 лютого. ДЕНЬ 3

3:15 – 4:55 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ОЛЬГА КНИШ

6:45 – 8:35

12:10 – 13:00 Біатлон / Гонка переслідування, 10 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО

14:00 – 14:55 Біатлон / Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

12:50 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани індив. (І та ІІ заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМЛОВА

Вівторок, 13 лютого. ДЕНЬ 4

4:30 – 6:10 Гірськолижний спорт / Комбінація – ІВАН КОВБАСНЮК

8:00 – 9:25

10:30 – 11:45 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, чоловіки – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

12:30 – 14:55 Санний спорт / Одномісні сани індивід. (III та IV заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМОВА

13:00 – 15:00 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, жінки – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

Середа, 14 лютого. ДЕНЬ 5

3:15 – 4:50 Гірськолижний спорт / Слалом – ОЛЬГА КНИШ

6:15 – 8:25

8:00 – 8:55 Лижне двоборство / Індив. NH – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК

10:45 – 11:45 Лижне двоборство / Індив. 10 км – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК

13:05 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 15 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

13:20 – 15:25 Санний спорт / Двомісні сани, чоловіки – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / РОМАН ЗАХАРКІВ

Четвер, 15 лютого ДЕНЬ 6

3:00 – 5:25 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ

4:00 – 6:10 Гірськолижний спорт / Супер G – ІВАН КОВБАСНЮК

8:30 – 10:15 Лижні гонки / Вільний стиль, 10 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація – ОЛЬГА ПОЛЮК

13:00 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:30 – 15:45 Санний спорт / Змішана естафета – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / АНТОН ДУКАЧ / РОМАН ЗАХАРКІВ / ОЛЕНА СТЕЦКІВ

П’ятниця, 16 лютого. ДЕНЬ 7

2:30 – 5:10 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ

3:00 – 7:30 Фігурне катання / Коротка програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ

8:00 – 9:50 Лижні гонки / Вільний стиль, 15 км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал – ОЛЬГА ПОЛЮК

Субота, 17 лютого. ДЕНЬ 8

3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ

11:30 – 12:45 Лижні гонки / Естафета класич/вільн. 4х5км – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО

13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 12,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА

Неділя, 18 лютого. ДЕНЬ 9

3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ІВАН КОВБАСНЮК

6:45 – 8:45

13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО

13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 15 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО

Понеділок, 19 лютого. ДЕНЬ 10

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Короткий танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН

Вівторок, 20 лютого. ДЕНЬ 11

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Довільний танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН

12:00 – 12:50 Лижне двоборство / LH індив. – ВІКТОР ПАСІЧНИК

13:15 – 14:45 Біатлон / Змішана естафета – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО, СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:45 – 15:45 Лижне двоборство / Індив., 10 км – ВІКТОР ПАСІЧНИК

Середа, 21 лютого. ДЕНЬ 12

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Коротка програма – АННА ХНИЧЕНКОВА

10:00 – 11:30 Лижні гонки / Спринт командний вільн. – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНОК,

12:00 – 13:20 ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ, АНДРІЙ ОРЛИК

Четвер, 22 лютого. ДЕНЬ 13

3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Слалом – ІВАН КОВБАСНЮК

6:45 – 8:40

5:00 – 6:50 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, кваліфікація – АННАМАРІ ДАНЧА

13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х6км – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

П’ятниця, 23 лютого. ДЕНЬ 14

3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – АННА ХНИЧЕНКОВА

13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х7,5 км – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

Субота, 24 лютого. ДЕНЬ 15

5:00 – 6:30 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, фінал – АННАМАРІ ДАНЧА

7:00 – 10:05 Мас-старт, 50км класич. – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ

Неділя, 25 лютого. ДЕНЬ 16. ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ

8:15 – 10:20 Лижні гонки / Мас-старт, 30 км класич. – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

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