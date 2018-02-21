Держпродспоживслужба – про якість питної води в Коломиї

Для посилення контролю за належним утриманням систем централізованого та децентралізованого водопостачання, враховуючи подальшу активізацію епідемічного процесу щодо захворюваності на вірусний гепатит А, у Коломиї провели моніторинговий відбір проб води для досліджень з 3–х контрольних точок центрального водопроводу та 4-х джерел: “Кляштор”, “П’ядики”, джерела біля Центральної райлікарні по вул. Р. Крушельницьких і громадської криниці на території швейної фабрики по вул. Театральній.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

За результатами досліджень проб центрального водопроводу відібрані проби води відповідають по мікробіологічних і по фізико-хімічних досліджуваних показниках вимогам ДСанПіН 2.2.4.272-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Що стосується джерел децентралізованого постачання населення: “Кляштор”, “П’ядики”, джерела біля Центральної райлікарні по вул. Р. Крушельницьких і громадської криниці на території швейної фабрики по вул. Театральній (відбір проб проводився двічі), то: проба води, відібраної із джерела біля Коломийської ЦРЛ по вул. Р. Крушельницьких по мікробіологічних показниках не відповідає вимогам нормативної документації, по фізико-хімічних досліджуваних показниках – відповідає.

Інші відібрані проби води відповідають як по мікробіологічних, так і по фізико-хімічних досліджуваних показниках.

Для запобігання розповсюдження гепатиту А водним шляхом при використанні води з джерел децентралізованого водопостачання та громадських криниць Коломийське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби рекомендує вживати воду тільки перекип’ячену.

Начальник управління М. Микитюк

Нагадаємо, на сайті Дзеркала Коломиї триває опитування “Як оцінюєте рішення про зростання тарифів на воду у Коломиї?”