Депутати Івано-Франківської міськради можуть отримати по 70 тисяч гривень на виконання повноважень

Виконавчий комітет Івано-франківської міської ради затвердив Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2017 рік в загальному розмірі 2,94 млн грн.

Якщо рішення виконкому підтримає міська рада, то кожен депутат міськради отримає по 70 тисяч гривень на виконання депутатських повноважень, пише Курс.

Нерозподілені депутатами кошти наприкінці бюджетного року буде дозволено зняти з фонду та спрямувати на інші необхідні видатки бюджету. Кошти Фонду виділяються лише у встановлених межах за цільовим призначенням на фінансування напрямів, передбачених Положенням про порядок використання коштів підпрограми “Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень”. Члени виконкому підтримали проект рішення без обговорення.