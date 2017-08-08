Депутат прикував себе до батареї у кабінеті мера Івано-Франківська. ФОТО

Депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін прикував себе кайданками до батареї у кабінеті міського голови Руслана Марцінківа.

Таким чином він протестує проти забудови нардепом Юрієм Солов’єм території біля міського озера.

“За допомогою кайданок прикув себе до батареї у кабінеті мера до вирішення питання, щодо підготовки позова до суду ( забезпечення позова) щодо розірвання договору оренди.

23.01.2017 в акті перевірки цілеспрямовано не вказали , що згідно з договором оренди землі тут має бути парковка.

-15 березня – депутатський корпус не підтримав мій запит щодо незаконної забудови- реконструкції ” Парк Готель”

-11 квітня на позачерговій сесії всі проголосували щодо припинення договору оренди землі фірмі “Гаразд”(Бородайко) (аргументуючи це тим, що громада проти забудови озера , комусь скасували договір, а тут морочать мені голову півроку. Саме тоді Руслан Романович на моє прохання пояснити законність зведення будівлі там, де має бути парковка дав доручення, є запис з сесії де мер дав протокольне доручення)

20 липня на сесії я попереджав, що перекрию дорогу. З заявою довелось почекати , аби зібрати документи (якщо б їх хтось збирав) і так можна безкінечно продовжувати . Мораль: якщо депутат не може добитися справедливості то простій людині взагалі не реально! Питання – ви згідні жити в таких умовах? Я не ЗГІДНИЙ!”, – написав депутат на своїй сторінці у соцмережі.