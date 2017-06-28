День Конституції України: маловідомі факти. ФОТО+ВІДЕО

Що цікаво, 28 червня – День Конституції України – є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України.

Більшість українців знають про День Конституції, напевно, здебільшого тому, що це вихідний.

З нагоди Дня Конституції сайт “24” підготував підбірку цікавих фактів, які ви могли не знати про Основний Закон України.

Основний закон України у теперішньому його вигляді був ухвалений лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Пройдіть тест: Що ви знаєте про нашу Конституцію

Перший проект Конституції, який робоча група на чолі з першим головою Конституційного суду України Леонідом Юзьковим розробила ще на початку 1992 року, не був реалізований через перманентні протистояння між тодішнім президентом Леонідом Кравчуком та Верховною Радою України.

Через майже рік після обрання Леоніда Кучми президентом України 8 червня 1995 року на тлі загострення конституційної кризи був прийнятий так званий Конституційний договір, який був своєрідною тимчасовою Конституцією і діяв 1 рік і 20 днів до прийняття повноцінного Основного Закону країни.

За 6 років – з 1990 до 1996 – було запропоновано 15 проектів Конституції України.

Якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів, Крим би не став Автономною республікою, а був би 25-ю областю України.

В української Конституції міг бути зовсім інший “батько”

4 квітня 1996 року 10 депутатських фракцій (без соціалістів та комуністів) створили міжфракційну депутатську групу з розробки Конституції під керівництвом тодішнього заступника голови Народного Руху України Олександра Лавриновича.

5 травня 1996 року на її основі була створена Тимчасова спеціальна комісія з доопрацювання проекту Конституції України, в якій на вимогу комуністів і соціалістів, Лавриновича було замінено народним депутатом України Михайлом Сиротою. Саме його називають “батьком” Конституції незалежної України.

24 години роботи і 315 голосів

27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв.

Після бурхливих дискусій за підсумками безперервної майже 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа.

Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували в цілому. Таким чином 315 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.

“Є Конституція!”

Саме такими були перші слова тодішнього голови Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття Конституції.



Як приймали Конституцію України 28 червня 1996 року: відео

Після безсонної ночі нардепам влаштували скромний бенкет з цукерками і шампанським.

Україна стала останньою з країн колишнього Радянського Союзу, яка прийняла нову Конституцію.

Зміни до Конституції

За 21 рік до Конституції України було внесено 6 змін. Востаннє вони були внесені 2 червня 2016 в частині правосуддя.

Ще 7 законопроектів про зміни до Конституції були попередньо схвалені, але не прийняті в цілому як закони або ветовані Президентом, один законопроект не розглядався на наступній сесії після попереднього схвалення.

Міні-Конституція

22 серпня 2011 року в Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України. Автори ідеї пояснили, що задум такого проекту в тому, аби привернути більше уваги громадян до законодавства.

Мініатюрна рукописна книжечка “Конституція України”, розміром 2х3 сантиметри, включає 160 рукописних сторінок, літери висотою не більше 1 міліметра можна читати без окулярів. Її створення зайняло приблизно два місяці.