Де в Україні найдешевше житло і найбагатші покупці. КАРТА

Надії експертів на те, що ринок нерухомості пройшов дно падіння ще влітку 2016 року, не виправдалися – кількість угод є мінімальною, а ціни на вторинному ринку продовжують знижуватися в усій країні.

За підсумками 2016 року змінилися лідери падіння, передає “Слово і Діло” з посиланням на “Апостроф”.

“У 2013-2014 роках найзначніше просіли ціни в столиці – до 30%. Перш за все за рахунок елітної нерухомості, яка втрачала свою привабливість. Потім список очолювали Одеса та Львів. А за підсумками 2016 року найстрімкіше дешевшало готове житло у Вінниці – на 22,8%, до 565 доларів за квадратний метр”, – говорить віце-президент Ліги експертів України Андрій Гусельников.

П’ятірка лідерів за темпами здешевлення вторинки виглядає так: Вінниця (22,8%), Одеса та Дніпро (17,5%), Харків (17,3%) і Львів (15,8%). Столична нерухомість у 2016 році втратила в ціні 11,6%. Зараз середня ціна на вторинному ринку – $1108 за кв. м.

“До кризи найдорожчими квадрати були в столиці, потім йшли Одеса і Львів. Ціни в цих містах не дуже відрізнялися, але приморська нерухомість цінувалася більше. Зараз Львів вийшов на друге місце й розрив між ним і Одесою продовжує збільшуватися. За підсумками року ми бачимо 858 доларів за квадратний метр у Львові й $787 доларів – у Одесі”, – зазначає Гусельников.

Ціни на нерухомість падають у всіх регіонах. Однак найменше втратили в ціні квартири в Ужгороді (знизилися на 8%), Хмельницькому (-9,4%), Чернівцях та Чернігові (-9,7%). Таку стійкість експерт пояснює збереженим “заробітчанським” попитом, коли наші громадяни продовжують інвестувати кошти, зароблені за кордоном, у квартири й будинки на батьківщині.

Підтримали ціни на нерухомість у місті Рівне так звані бурштинокопачі. За словами місцевих жителів, гроші, зароблені на бурштині, вони вкладають в найдорожчі новобудови обласного центру. В результаті в Рівному квартири зараз дорожчі, ніж у Дніпрі – $627 проти $570 за кв. м., у Тернополі – $623 за кв. м, у Чернівцях – $611.

Як повідомлялося раніше, середня вартість житлової нерухомості в новобудовах Києва в листопаді 2016 року склала 23 тис. 275 грн за кв. м, збільшившись щодо жовтня на 0,6%.

За розрахунками Державної фіскальної служби, в 2016 році податок на нерухоме майно мають заплатити більш ніж 350 тисяч фізичних осіб відповідно до нарахованих податкових зобов’язань із податку на нерухоме майно.