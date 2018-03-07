Де і коли в Україні запустять 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, продала частоти для розвитку в Україні технології 4G.

Мобільні оператори, що їх придбали, відтепер мають всі можливості для впровадження цього стандарту мобільного інтернету, пише 24 канал.

Хто поділив трофей

31 січня частоти для 4G придбали три провідні українські мобільні оператори: Lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, “Київстар” – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйони гривень і “Vodafone-Україна” – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.

6 березня три найбільші мобільні оператори України взяли участь у торгах за частоти в діапазоні 1800 МГц за право розгорнути на них зв’язок стандарту 4G. Державний бюджет за 4G ліцензії поповнився на 7,9 млрд грн.

Відмінності між 3G і 4G

Нагадаємо, в чому різниця: у швидкості. В теорії мобільний інтернет в 4G в 10 разів швидший за 3G. Але на практиці, кажуть фахівці, різниця буде у 4-5 разів, що зрештою теж немало.Якщо більш зрозуміло, то 4G дозволить, зокрема, без проблем грати в онлайн-ігри будь-якої складності, використовувати мультимедійний інтернет-контент якості Full-HD.

Ще для порівняння швидкості: пропускна здатність мереж для 3G становить 3 Мбіт в секунду для нерухомого абонента, і 384 Кбіт в секунду – для рухомого (в транспорті), 4G мають забезпечувати 100 Мбіт для рухомих, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.

Хто і коли запустить 4G

Як пояснив у коментарі сайту “24” керівник сектору “ІТ і Телеком” Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков, коли оператори запускали стандарт 3G – прокладали багато оптоволоконних ліній, тому зараз більш-менш опорна мережа вже готова. Коли встановлювали обладнання 3G – з’явилась чимала кількість базових станцій, на яких встановлено обладнання 4G-ready.