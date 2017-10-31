Чверть українців зізналась у хабарництві. ІНФОГРАФІКА

Протягом останнього року 25% громадян України, які взяли участь в опитуванні, змушені були давати хабарі.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, пише УП.
При цьому більшість респондентів – 46%, які зізналися в передачі грошей, заявили, що платили представникам медичних установ.
32% опитаних давали хабарі у навчальних закладах. Ще 14% несли гроші до місцевих органів влади.
9%, згідно з опитуванням, давали хабарі патрульним поліцейським.
Усього було опитано 2000 представників дорослого населення України. Опитування здійснено за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чехії.