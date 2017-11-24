Чорна п’ятниця: як не пошитися в дурні під час шаленого розпродажу

Вас, як і нас, мабуть, уже дістали рекламні ролики, пости в соціальних мережах та інші нагадування про “Чорну П’ятницю”.

Втім, саме вона надихнула розповісти вам про те, як не бути ошуканими під час шалених розпродажів та як зекономити без шкоди бюджету, пише Радіо Максимум.

Звідки вона взялась?

Це традиційний американський розпродаж, який відбувається після Дня подяки. Не дивно, що вона викликає такий ажіотаж, адже раніше “Чорна п’ятниця” була розрахована на те, що ціла сім’я поїде за закупами до універмагу, адже там відбувається шалений розпродаж.

Однак, спочатку таку назву мав обвал золотого ринку, через століття – жахливі пробки в Пенсильванії. А от звичне на сьогодні розуміння з’явилося понад 100 років тому. Саме тоді торговельні мережі в Штатах вирішили підсилити свою маркетингову атаку, а також збільшити знижки опісля Дня подяки, який припадає на четвертий четвер листопада. Передовсім, мова йшла про п’ятницю, тому за нею й закріпилася така назва. Як правило, “Чорною П’ятницею” зараз називають три дні: безпосередньо п’ятницю, суботу та неділю.

В Україні вперше “Чорна П’ятниця” стартувала в 2013 році.

Що можна придбати зі знижками?

Та практично усе, адже вони розповсюджуються не лише на одяг, як вважалося раніше, а й на побутову техніку, косметику та літературу.

Як дізнатися про знижки?

Щоб не пропустити розпродаж, а також мати можливість першим придбати товар зі зниженою ціною, потрібно підписатися на розсилку. Більшість інтернет-крамниць пропонують напередодні “Чорної П’ятниці” залишити свою електронну пошту, на яку вам прийде посилання зі списком товарів, який можна придбати за привабливими цінами. Втім, рекомендуємо після розпродажу відписатися, адже є ймовірність, що ці крамниці будуть спамити вашу пошту своєю рекламою.

Встановлюйте мобільні додатки магазинів, які вам подобаються та вмикайте push-повідомлення. Це дозволить не лише відразу отримати сповіщення про знижку, а й одразу ж почати закупи.

Як правильно купувати?

Тут ми залишимо для вас невеличку інструкцію, яка допоможе не “просадити” всю зарплату на товар, який згодом вам виявиться непотрібним. Поїхали!

Сформуйте бюджет

Вам необхідно відкласти рівно ту суму, яку вам не шкода буде витратити. Якщо ви цього не зробите – є шанси, що ви повернетеся додому з порожнім гаманцем, а також кредитною карткою. До слова, останню краще взагалі залишити вдома та сховати від очей.

Складіть список

Так! Ви не йдете в магазин по їжу, але вам однозначно потрібен шопінг-лист, в який ви внесете лише ті товари, які вам дійсно потрібні. До нього знизу можна додати ті, які б ви хотіли, але вони є не обов’язковими до покупки. Зробили? Супер. Тепер берете свій списочок і моніторите мережу, щоб виписати ціни. Це потрібно зробити зараз, щоб на радощах у ту ж “Чорну п’ятницю” не придбати товар дорожчим, ніж він є насправді. Якщо маєте час – вирушайте в торговий центр, у якому плануєте закуплятися цими вихідними. Випишіть собі ціни на ті речі, які вам подобаються. До слова, для зручності можна просто одягти речі та сфотографуватися в них у примірочній. Це дозволить вам не забути, що саме припало до душі.

Отже, якщо список зроблений і ви готові, то пора йти далі.

Перегляньте свій гардероб

Це необхідно зробити перед стартом “ЧП”, адже може виявитися, що деякі речі з вашого списку у вас уже є, а отже – їх не потрібно купувати. В такому випадку без жалю викреслюємо їх, щоб позбавити себе зайвих непотрібних витрат.

Як поводитися в день розпродажу?

Якщо ви замовляєте в інтернеті

Тут палиця з двома кінцями: ви можете зекономити, а можете пошитися в дурні. До прикладу, купуючи одяг і косметику в інтернет-магазинах, не завжди є можливість перевірити товар при отриманні, а це означає, що є шанси просто придбати те, що вам не сподобається / не підійде / вже не актуальне. Звичайно ж, у більшості випадків товар можна повернути, а відповідно – й свої гроші, але це забере у вас трохи часу та нервів. Також будьте обережними з підробками та якісними копіями. Передовсім це стосується гаджетів. Ті ж павербенки, які пропонують за безцінь – насправді, можуть зовсім не заряджати смартфон, а їхні батареї просто наповнені піском. Якщо хочете зекономити на техніці – рекомендуємо купувати саме в мережевих магазинах, у яких є хороша репутація та високий рейтинг.

Якщо ви вирушаєте в магазин

Для початку вам потрібно взяти з собою когось, хто шалено не любить шопінг і має більш-менш критичне мислення. Така людина вам знадобиться в той момент, коли ви почнете активно набирати 5 однакових футболочок, 3 пари акційних джинсів тощо. До слова, так робити не варто, адже є ймовірність, що жодну з цих речей ви носити не будете. Не забувайте постійно дивитися в шопінг-лист, а також на цінники. Не завжди товар зі знижкою вигідно купувати.

Підводні камені

Ні для кого не є секретом, що в “ЧП” дуже рідко продається актуальний товар. До прикладу, одяг нових колекцій, флагманські смартфони тощо. Втім, не варто засмучуватися, адже вибір завжди є, і він за вами. Але не варто забувати, що є й не добросовісні продавці та магазини, які намагаються продати в ці дні весь свій неліквідний товар, тому не забувайте, що все потрібно перевіряти ретельно. Одяг, техніку, посуд – будь-що. Також не забувайте, що знижка може бути лише на ціннику, тому ми вище рекомендували вам записувати вартість аналогічних товарів, які вам потрібні.

Для фанатів Aliexpress

Додайте до свого браузера Chrome розширення AliTools і воно вам покаже динаміку цін на цьому китайському майданчику. Також він покаже вам, чи варто мати справи з цим продавцем, що дозволить не перейматися за ваші гроші.

Де зекономити в українських інтернет-крамницях

Одяг

Куди без Modna Kasta? Тут “ЧП” вже триває!

LaModa обійшлася поки без банера з “Чорною П’ятницею”. Втім, знижки там пристойні.

Le Boutique пропонує вам підписатися, щоб отримати лист-щастя зі знижками.

Косметика

Портал parfumeria.ua теж підготувався до “Чорної П’ятниці”. Магазин обіцяє до 60% знижки та безкоштовну доставку для покупкців.

На Parfums.ua можна отримати знижку до 75% на різноманітну косметику, парфумерію та інші приємні дрібнички для краси.

Makeup.ua теж долучився до “ЧП” та пропонує дуже приємні знижки.

Література

Інтернет-магазин Буква.ua. Тут обіцяють до 70% на книжки.

Yakaboo також пропонує приємні знижки для тих, хто хоче придбати книжку в них.

Видавнича група КМ Букс теж долучилася до “ЧП” і обіцяє 20% знижки на всі товари.

Зберігайте спокій і вирушайте на шопінг! Гарних і вдалих вам покупок!

Читайте також: На Франківщині біля торгового центру стався вибух – постраждав чоловік.