Чоловіків на вулиці частіше рятують від серцевого нападу, ніж жінок – науковці

Учені Американської асоціації дослідження серця мають для жінок невтішні новини – у випадку серцевої недостатності, яка може дати про себе знати просто на вулиці, перехожі швидше рятуватимуть чоловіків.

Такі висновки фахівці зробили, проаналізувавши 19331 випадок появи проблем із серцем у пацієнтів, що траплялися як удома, так і на вулиці, пише УП.Життя.

Усі дані опубліковані на сайті Американської асоціації дослідження серця.

В цілому, від серцевого нападу перехожі намагалися врятувати людей лише у 37% випадків.

Із них 35% жінок та 36% чоловіків отримували допомогу вдома від родичів та близьких.

На вулиці ж перехожі застосовувати реанімаційні заходи у 45% випадків – чоловікам, а 39% – стосовно жінок.

Те, що чоловіки частіше отримують першу допомогу на вулиці, дозволяє їм на 23% збільшувати свої шанси пережити серцеву недостатність у критичний момент – стверджують науковці.

Таку невтішну для жіночої статі статистику фахівці пояснюють тим, що під час реанімаційних заходів, потрібно робити непрямий масаж серця у зоні грудей. Випадкові перехожі часто вагаються, чи можуть робити його незнайомій жінці.

Це також пояснює, чому розбіжності у допомозі вдома чоловікам і жінкам невеликі – у випадку із близькими людьми проблема відпадає.