Чоловіка, якого чотири дні розшукували на Франківщині, знайшли мертвим

Раніше йшлося, що на Франківщині розшукують зниклого безвісти чоловіка з хворобою Альцгеймера.

Як повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області, чоловіка знайшли мертвим.

“Тисменицьким ВП ГУНП в області розшукано безвісти зниклого громадянина України Козакевича Ярему Олексійовича, жителя села Ганусівки, який 11 березня вийшов з дому і не повернувся”, – йдеться у повідомленні.

Рідні упізнали тіло розшукуваного, знайденого в річці у селі Ганусівка сьогодні зранку. Попередня причина смерті – утоплення. Проводиться судово-медична експертиза.