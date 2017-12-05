Чоловік, який на Франківщині “порізав” патрульного, виявився директором підприємства

Івано-Франківська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом хуліганських дій, вчинених директором одного з підприємств Івано-Франківська щодо патрульного поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що по вул. Галицькій в Івано-Франківську в салоні автобуса №38 40-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в ході словесного конфлікту з інспектором патрульної поліції, спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді непроникаючої різаної рани стегна.

Хулігану повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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