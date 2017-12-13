Член “Правого сектора” вдарив в обличчя скандального журналіста з Прикарпаття Коцабу

У центрі Києва член “Правого сектора” вдарив скандального журналіста з Прикарпаття Руслана Коцабу в обличчя під час зйомки.

Член “Правого сектора” Олексій Бик опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, передає Уніан.

За його словами, інцидент стався 12 грудня на Хрещатику.

Відео опубліковано без звуку, тому зрозуміти, про що він говорив з журналістом не можна.

“Коли на тебе напали – ти або йдеш оборонятися, або ти зрадник. Третього немає і бути не може”, – написав Бик у себе на сторінці.

Судячи з його записів на Facebook, Олексій Бик також воював в АТО. Сам журналіст інцидент поки не прокоментував. На своїй сторінці “Вконтакте” він опублікував лише посилання на новину про напад без підпису.

Раніше йшлося, що Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінували державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, зокрема, за розміщений у соцмережі відеоролик “Я проти мобілізації”, в якому він закликав “адекватних людей” відмовитися від мобілізації.

В липні 2016 року суд повністю виправдав і відпустив журналіста.

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