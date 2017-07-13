Чи справді власник кіоску в Коломиї відловлює собак для шаурми? Коментар начальника поліції

Днями в інтернеті була поширена інформація, що у Коломиї власник одного з кіосків із шаурмою у центрі міста відловлює собак.
Про це у фейсбук-спільноті “Типова Коломия” повідомила місцева жителька Ірина Германюк.
“В Коломиї власник будки з приготування шаурми, яка знаходиться біля мясного павільйона, ловить собак. Одну собачку, в центрі міста, мені вдалося врятувати.
За що мене, громадянин кавказької національності, почав оскорбляти. Свідками були група молодих людей, яка втрутилась і помогла мені від цієї особи піти без побоїв, хоча він вів себе агресивно і вдарив мене по руці. А також бачили цей інцидент жінки з балкону, що проживають на другому поверсі будинку, на проти магазину Гастроном.Вони лякали його викликом міліції, на що він говорив що годує всю міліцію у себе. На запитання, для чого він ловить собак, сказав що на шаурму. Але після того, як втрутились молоді хлопці, казав що він любить собак і ловить щоб їх погодувати. Я впевнена, що він дійсно вбиває і продає мясо собак в своїй забігаловці. Люди!!! Будьте обережні і повідомляйте про подібні факти в групі. Разом ми знайдемо управу на таких нелюдей!!!“, — пише вона.
Допис зразу ж викликав широкий резонанс серед коломиян. Одні просили відповідні служби перевірити м’ясо, яке чоловік використовує для приготування шаурми, інші — не вірили та просили не звинувачувати без доказів.
Читайте також: У Коломиї закатували собаку
“Фактів поки що ніяких не надано, але вже людину називають (воно), ствержують що він вбиває собак та годує ними любителів шаурми, купив весь коломийський відділ поліціі та за одно на здачу прикупив санстанцію, люди вам не тільки не смішно але й не встидно?“, — пише користувач Сергій Симотюк.
Щоб якось прояснити цю ситуацію журналісти “МІСТА” звернулися до начальника коломийської поліції Остапа Білейчука. Він повідомив, що ніяких скарг на власника кіоску не було, а про те, що у місті хтось відловлює собак для того, щоб готувати з них щось взагалі вперше чує.
“Ніхто собак не відловлює. Так, їх у місті багато і комунальні служби не можуть з ними впоратися, але ніхто для таких потреб нікого не відловлює. Скоріш за все це чиїсь жарти, або “піар” від конкурентів, бо у Коломиї останнім часом відкрилось багато кіосків з шаурмою“, — пояснив Білейчук.