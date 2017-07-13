Чи справді власник кіоску в Коломиї відловлює собак для шаурми? Коментар начальника поліції

Днями в інтернеті була поширена інформація, що у Коломиї власник одного з кіосків із шаурмою у центрі міста відловлює собак.

Про це у фейсбук-спільноті “Типова Коломия” повідомила місцева жителька Ірина Германюк.

“В Коломиї власник будки з приготування шаурми, яка знаходиться біля мясного павільйона, ловить собак. Одну собачку, в центрі міста, мені вдалося врятувати.

За що мене, громадянин кавказької національності, почав оскорбляти. Свідками були група молодих людей, яка втрутилась і помогла мені від цієї особи піти без побоїв, хоча він вів себе агресивно і вдарив мене по руці. А також бачили цей інцидент жінки з балкону, що проживають на другому поверсі будинку, на проти магазину Гастроном.Вони лякали його викликом міліції, на що він говорив що годує всю міліцію у себе. На запитання, для чого він ловить собак, сказав що на шаурму. Але після того, як втрутились молоді хлопці, казав що він любить собак і ловить щоб їх погодувати. Я впевнена, що він дійсно вбиває і продає мясо собак в своїй забігаловці. Люди!!! Будьте обережні і повідомляйте про подібні факти в групі. Разом ми знайдемо управу на таких нелюдей!!!“, — пише вона.

Допис зразу ж викликав широкий резонанс серед коломиян. Одні просили відповідні служби перевірити м’ясо, яке чоловік використовує для приготування шаурми, інші — не вірили та просили не звинувачувати без доказів.

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“Ф “, — пише користувач Сергій Симотюк.

Щоб якось прояснити цю ситуацію журналісти “МІСТА” звернулися до начальника коломийської поліції Остапа Білейчука. Він повідомив, що ніяких скарг на власника кіоску не було, а про те, що у місті хтось відловлює собак для того, щоб готувати з них щось взагалі вперше чує.

“Ніхто собак не відловлює. Так, їх у місті багато і комунальні служби не можуть з ними впоратися, але ніхто для таких потреб нікого не відловлює. Скоріш за все це чиїсь жарти, або “піар” від конкурентів, бо у Коломиї останнім часом відкрилось багато кіосків з шаурмою“, — пояснив Білейчук.