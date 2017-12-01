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Через сказ тварин два прикарпатські села визнали неблагополучними

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За результатами досліджень Івано-Франківської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби в селі Вигівка Галицького району встановлено сказ лисиці, а в селі Дегова на Рогатинщині – сказ кота.

Для координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Галицькій та Рогатинській районних державних адміністраціях, рішеннями яких затверджено план заходів з ліквідації сказу, інформує прес-служба Держпродспоживслужби, пише Місто.

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Села Вигівка Галицького району та Дегова Рогатинського району визначено неблагополучними пунктами та накладено карантинні обмеження.

Території, прилеглі до вище зазначених населених пунктів, визначено загрозливою зоною. В осередках захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до чинної інструкції.

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