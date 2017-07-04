Через сказ на Снятинщині ввели карантин

На Снятинщині 3 липня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Під час комісії розглядали питання щодо повідомлення, яке надійшло 30 червня із травматологічного відділення ЦРЛ, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Снятинської РДА.

В цьому повідомленні говорилось про те, що до них звернувся житель Тулова, щоб йому надали медичну допомогу, після того, як його покусав власний собака. Зі слів власника, тварина попередньо була прив’язана на городі, там, близько місяця тому, її покусала лисиця.

Через це комісія вирішила оголосити Тулова неблагополучною зоною та ввести карантин. Також села Устя та Орелець поблизу місця події оголосити загрозливою зоною по сказу, та прийняти запобіжні заходи.

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