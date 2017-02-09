Через погодні умови в чотирьох областях України обмежили рух автотранспорту

За інформацією Укравтодору, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рух обмежено на таких автодорогах:



Херсонська область

У зв’язку з несприятливими погодними умовами (перемети, ожеледь), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, введено тимчасове обмеження руху для всіх категорій транспорту по а/д загального користування Т-04-03 Мар’янське-Берислав-/Р-47/, на всій протяжності Херсонської області (від км 3+868 – км 98+768)

Волинська область

Через несприятливі погодні умови (снігопад, хуртовини, сильний вітер), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, на а/д Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 – км 117 (Торчин-Білостік), рух для закрито для усіх видів транспорту.

Закарпатська область

Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

Хмельницька область

В зв’язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.

ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ

Київська область

З 10-30 год. 07.02.2017р. знято обмеження руху на в’їзді в м. Київ великовагових транспортних засобів у зв’язку з несприятливими погодними умовами та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій.

Вінницька область

З 08-00год. 08.02.17р. відновлено рух для усіх видів транспортних засобів на наступних ділянках:

а/д Р-08 Немирів-Ямпіль, км 35 – км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль);

– а/д М-21 Житомир-Могилів-Подільський, км 131- км 230;

Хмельницька область

Внаслідок покращення погодних умов, з 09-30год. 08.02.2017р. на а/д Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 – км 278 (м.Дунаївці – м.Кам.-Подільський), знято обмеження руху великовагового транспорту та автобусів.

Одеська область

З 15-00год. 08.02.17р. відновлено рух на а/д М-05 Київ-Одеса, км 463+000. ( було перекрито смугу в напрямку з м.Одеса до м.Київ, в наслідок ДТП).

Черкаська область

З 15-15год. 08.02.17р. знято тимчасове обмеження на а/д М-05 Київ-Одеса, км 143+028 – км 274+360 для великогабаритного та великовагового транспорту.