Через нерест форелі на Прикарпатті два місяці заборонений її вилов

На Прикарпатті розпочався нерестовий період струмкової форелі, який проходить у водоймах передгірських та гірських районів області.

Протягом двомісячника охорони нерестуючої форелі Державна екологічна інспекція Франківщини здійснюватиме посилений контроль за якістю води, в тому числі за очисткою промислових і побутових стічних вод, недопущенням забруднення і засмічення водоохоронних зон і прибережних смуг.

Особливу увагу екологічна інспекція буде звертати на виявлення та припинення несанкціонованого вибору піщано-гравійної суміші з водних об’єктів. Фахівці Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області спільно з правоохоронними органами проводитимуть рейдові перевірки на водоймах та річках, де проходить нерест форелі.

Порушники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності, розмір штрафу – до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Також природоохоронним законодавством передбачено нарахування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування риби.

Держекоінспекція готова залучати до співпраці громадськість, природоохоронні організації, органи місцевого самоврядування, щоб спільно забезпечити ефективний захист нерестуючої форелі – особливого представника іхтіофауни Прикарпаття.