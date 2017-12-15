Через неправдиву посекундну тарифікацію “Київстар” оштрафували на 21 млн грн

Антимонопольний комітет України оштрафував українського мобільного оператора “Київстар” на 21 млн грн через неправдиву інформацію щодо послуги посекундної тарифікації.

Про це повідомив голова комітету Юрій Терентьєв у Facebook, пише Zaxid.net.

“Вчора 14.12.2017 комітетом було ухвалене рішення у справі проти відповідача ПрАТ “Київстар” про недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації щодо умов тарифікаціі, що вводить в оману (порушення статті 15-1 ЗУ “Про захист від недобросовісної конкуренції”)”, – написав Терентьєв.

За його словами, оператор в своїй комунікації щодо умов тарифікації використовував три типи тверджень, в двох з яких зазначалось, що тарифікація “посекундна”. Однак, фактично це твердження було неправдивим, адже вартість повної хвилини розмови списувалась в першу секунду розмови.

“Накладено штраф у розмірі 21 млн 307 тис. 597 грн”, – зазначив у повідомленні Терентьєв. Також додав, що 18 вересня цього року аналогічне рішення було ухвалене щодо оператора “Лайфсел”, тоді було накладено штраф у розмірі 19 млн 466 тис. 840 грн.

До слова, 2016 року аналогічну справу АМКУ розглядав і проти мобільного оператора “Vodafone-Україна” (ПрАТ “МТС Україна”), проте її було припинено, оскільки компанія виконала рекомендації Антимонопольного комітету і виправив неправдиву інформацію.

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