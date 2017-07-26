Через Коломию запустять безпересадковий залізничний вагон до Болгарії

Для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Болгарії Укрзалізниця призначила на липень-серпень ще один безпересадковий вагон Київ – Варна.

У найближчий рейс додатковий вагон Київ – Варна вирушить із Києва вже 28 липня, а зворотно із Варни – 30 липня, йдеться на сайті Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.

Таким чином, до курортного міста Варна курсуватимуть загалом два безпересадкові вагони купейного типу, завдяки чому ще більше пасажирів матимуть можливість зручно подорожувати на відпочинок до Болгарії.

Додатковий безпересадковий вагон відправлятиметься з Києва в складі поїзда № 50 Київ – Трускавець 28 липня, 9, 19 та 27 серпня о 20:12 за київським часом. Зі Львова цей причіпний вагон курсуватиме в складі поїзда № 451/1004 Мінськ – Варна – Мінськ формування Білоруської залізниці. Прибуття у Варну через добу о 10:30 за місцевим часом.

У зворотному напрямку вагон відправлятиметься з Варни 30 липня, 11, 21 та 29 серпня о 19:10 за місцевим часом, прибуватиме до Києва через добу о 07:30 за київським часом.

Безпересадковим вагоном для поїздки в Болгарію можуть скористатися не лише кияни, а й мешканці Фастова, Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Чернівців, де поїзд робитиме зупинки під час прямування по території України. Детальнішу інформацію про розклад руху в сполученні Київ – Варна можна ознайомитися на сайті ПАТ “Укрзалізниця”.

Орієнтовна вартість проїзду з Києва до Варни орієнтовно складає 2840 грн, зі Львова до Варни – 2400. Ціна квитків у міжнародному сполученні розраховується згідно з курсом швейцарського франка на день придбання проїзного документа та зазнає незначних курсових коливань.

Придбати квитки на безпересадкові вагони до Болгарії можна в міжнародних касах.

Нагадаємо, пряме залізничне сполучення Київ – Варна Укрзалізниця запровадила у червні 2017 року. Окрім Болгарії, поїзди та безпересадкові вагони Укрзалізниці сьогодні курсують з міст України до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії та Польщі.