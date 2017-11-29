Через 110 років з’явився український переклад про легендарне селище на Коломийщині

В івано-франківському видавництві “Фоліант” побачила світ книжка Юзефа Шнайдера “Печеніжинські люди“, яку він написав 1904 року й опублікував на сторінках польського журналу “Lud” (Львів) ще 1906 – 1907 років.

Видання унікальне тим, що подібні етноґрафічні дослідження щодо окремого українського села чи містечка початку ХХ ст. можна порахувати на пальцях двох рук, пише Дзеркало Коломиї.

Книжка розповідає, якими бачив мешканців легендарного Печеніжина, їхні вірування, звичаї, культуру, побут Юзеф Шнайдер, подано назви урочищ та перелік корінних прізвищ.



Це його етноґрафічне дослідження доволі відоме в науковому світі, проте українські науковці замість того, щоб його перекласти і видати, лише покликалися у своїх працях на Шнайдерове дослідження.

Тепер прочитати його в українському перекладі може широке коло читачів і глибше збагнути, чому в цьому колишньому містечку, а тепер селищі не переводилися опришки, бунтарі, чому печеніжинські люди активно влилися у національно-визвольну боротьбу !940-х.



Книжка має 108 сторінок тексту і 12 сторінок ілюстрацій. Наклад – 500 примірників.

Вона з’явилася друком як шостий випуск книжкової серії “Бібліотека Коломийщини”.

Переклад з польської – Ірени Гулай-Назарової з Коломиї. Ініціатор перевидання, автор вступної статті та коментарів – Микола Савчук.

Використано листівки та фотографії зі збірок печеніжинців: краєзнавця Василя Гаврищука та колекціонера Василя Сметанюка.

Видання стало можливим завдяки спонсорській допомозі відомого уродженця Печеніжина, мецената й підприємця Дмитра Гладуняка та депутатського корпусу Печеніжинської ОТГ на чолі з головою Ігорем Довіраком.