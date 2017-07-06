Буревій пошкодив у Коломийському лісгоспі 25 гектарів лісу. ФОТО

За попередніми підрахунками працівників лісової охорони, буревій, який нещодавно пройшовся Прикарпаттям, пошкодив 681 гектар лісу, на яких росло близько 35 тисяч кубічних метрів деревини.

Про це інформує “Курс” з посиланням на Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Найбільше постраждали ліси Ворохтянського лісгоспу. Тут негода пошкодила насадження на площі 212 гектарів (14 100 куб. м). З них на площі 12 гектарів пройшлись суцільні вітровали. Також значних втрат зазнало Вигодське лісове господарство. Тут буревій знищив 88 гектарів лісу (9330 куб. м), з яких суцільне пошкодження деревини відбулось на площі розміром у 21 гектар.

У Брошнівському лісгоспі було пошкоджено 115 гектарів лісу (1500 куб. м), у Верховинському – 12 гектарів (400 куб. м), у Гринявському – 46 гектарів (2200 куб. м), з яких на площі у 6 гектарів пройшлись суцільні вітровали.

У Калуському лісгоспі негода пошкодила 30 гектарів лісу (600 куб. м), у Надвірнянському – 20 гектарів (600 куб. м), у Коломийському – 25 гектарів лісу (1000 куб. м), з яких суцільне пошкодження насаджень відбулось на площі у 5 гектарів.

У Солотвинському лісовому господарстві було пошкоджено 100 гектарів насаджень (4000 куб. м), а в Осмолодському – 33 гектари (1800 куб. м), з них 3 гектари зазнали суцільних пошкоджень.

“Передбачити таку стихію і зменшити її збитки та масштаби практично неможливо. Зараз необхідно вчасно оформити всі дозвільні документи та ліквідувати наслідки стихії з метою недопущення втрати якості деревини та поширення шкідників”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Обстеження усіх пошкоджених вітром ділянок буде проводитись комісійно за участю представників місцевої влади, лісогосподарських підприємств, лісопатологів, громадських активістів, екологів та працівників Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За результатами обстеження будуть прийняті рішення щодо проведення вибіркових чи суцільних рубок. Згідно з чинним законодавством, кошти (рентна плата) з проведення цих рубок надійде до бюджетів місцевих рад.

На ділянках, де лісові насадження знищені повністю, будуть створені нові лісові культури.

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