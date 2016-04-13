Будівництво німецького заводу “Леоні” в Коломиї планують завершити у липні 2017 року

Вже цього року потужний німецький виробник комплектуючих для автомобільної промисловості запускає будівництво заводу в місті Коломия.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї” раніше, німецькі інвестори побудують в Коломиї завод за 14 мільйонів євро на 800 робочих місць.

Як інформує Івано-Франківський регіональний центр, впродовж останніх років німецька компанія Leoni обирала на Прикарпатті виробничий майданчик під будівництво заводу з виготовлення кабельної продукції для автомобілебудування.

В цій конкурентній боротьбі за іноземного інвестора перемогу здобула Коломия – місто обласного значення та районний центр з населенням ~60 тис. осіб, що розташоване в 60-ти кілометрах в східно-південному напрямку від Івано-Франківська.

Це буде друга інвестиція Leoni в Україні – подібний завод працює на Львівщині.

Сьогодні, 13 квітня, столицю Прикарпаття відвідав генеральний директор компанії “Leoni AG” Штефан Шмідт. За його словами, будівництво заводу планують завершити до липня-серпня 2017 року.

На цьому етапі сума інвестицій складе майже 15 млн євро, зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 млн євро, а на його устаткування – 8 млн євро.

Загальна площа будівництва – 6300 м кв.

На початку реалізації проекту на заводі працюватиме 800 осіб. Як повідомляється, загалом у рамках реалізації в області проектів «Leoni AG» на виробництві буде задіяно майже 7 000 працівників.

Як зазначає гендиректор Leoni, “позитивний досвід роботи подібного заводу у Львівській області засвідчив, що у вашій країні варто розвивати бізнес, адже тут наявні всі механізми для досягнення успіху у роботі”.

Головними напрямами холдингу «Leoni AG» є виробництво дроту і кабелю для різних сфер індустрії, виробництво джгутів, дротів та інших комплектуючих для автомобільної промисловості. Ключові клієнти холдингу: General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar.