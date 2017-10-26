“Бороти кумівство і родинні зв’язки”: Печеніжинська ОТГ впровадила антикорупційні механізми

24 жовтня на позачерговій сесії депутати Печеніжинської ОТГ впровадили порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та антикорупційну програму.

До того схожі рішення були прийняті в Білоберізькій та Старобогородчанській ОТГ, повідомляє Центр Політичних Студій, пише Дзеркало Коломиї.

Ці проекти рішення Печеніжинська громада обрала з десяти антикорупційних механізмів, розроблених експертами партнерства “За прозорі місцеві бюджети” в рамках проекту “Запобігання корупції в об’єднаних територіальних громадах” програми DOBRE.

Рішення №1130 та №1329

Протягом серпня експерти партнерства працювали з представниками чотирьох прикарпатських ОТГ. Проводили тренінги для керівників, депутатів та активних членів цих громад.

В ході роботи були проаналізовані проблеми в цих ОТГ та запропоновані рішення до тих проблем, що потребують нагального вирішення.

Депутат ради Ярослав Бакай зазначив, що впроваджені механізми є пріоритетними не лише для Печеніжинської ОТГ, але й в країні загалом. Саме тому на сесії ці механізми впровадили першочергово.

“Ці питання піднімаються на усіх рівнях, про них говорять у ЗМІ. І ми вважаємо, що такі механізми потрібні і в нашій ОТГ”, – прокоментував депутат.

Ярослав Бакай зазначив, що надалі будуть впроваджені й інші запропоновані антикорупційні механізми.

“В нас громада має майже 18 тисяч населення, тому ці механізми допоможуть нам врегулювати спільну роботу. Особисто я, йдучи в раду, мав на меті бороти кумівство і родинні зв’язки. Саме тому і підтримуватиму такі рішення”, – запевнив Бакай.

Наразі Печеніжинська ОТГ є третьою з чотирьох прикарпатських ОТГ, яка впровадила рекомендовані антикорупційні механізми.

Наступною механізми впроваджуватиме Верхнянська ОТГ на Калущині.

Нагадаємо, Уряд визнав спроможною Печеніжинську ОТГ.