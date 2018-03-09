Блогер з Прикарпаття номінована на премію українського Cosmopolitan як “Лідер думок”

У травні вручать українську премію. Серед чотирьох фіналісток в номінації “Лідер думок” оберуть щасливицю. До фіналу потрапила відома франківська блогерка Саша Бо.

Про це інформує Kurs.

В Інстаграмі у 22-річної франківчанки Саші Бо, вона ж Олександа Пустовіт, статус: заміжня, мама Данила, художник, піаніст, студент-стоматолог.

Саша Пустовіт – серед 4 інфлюєнсерів, які номіновані на премію та стали фіналістками в номінації “Лідер думок”.

Інфлюєнсери – найцікавіше явище року, пише Cosmopolitan. Вони вчать аудиторію вдягатися, доглядати за шкірою, подорожувати, мріяти, задають тренди і надихають. Саме тому Cosmopolitan.ua вирішив у 2018 році виділити особливу премію – “Лідер думок”. Її номінатами стали люди, до чиїв слів прислухаються тисячі українців.

За підсумками голосування, до фіналу вийшли 4 блогерів. Вони номіновані на українську премію Cosmopolitan Awards, вручення якої відбудеться в травні цього року.

У франківчанки Саші Бо в Інстаграмі 249 тисяч підписників. На створення акаунту її надихнув чоловік – шоумен і блогер Ігор Пустовіт.

У своєму акаунті мами-блогера @sashaabo розповідає про себе, свої улюблені місця, виховання дитини, стосунки, саморозвиток.