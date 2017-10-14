Бізнесмен з Коломийщини розповів, чому поміняв європейську країну на рідне село. ФОТО

Цей невеликий нарис про п’ядицького підприємця Володимира Васильчука, попит на товар якого стабільно високий, ледве встигає сам з дружиною та ще з двадцятьма продавцями товар відпускати.

Володимир тримає разом з двома своїми братами великий будівельний магазин “Темпо” по головній п’ядицькій трасі.

Продається тут для будівництва геть усе окрім керамічної плитки, – переважно групи товарів для гідроізоляції приміщень, підвалів, балконів, ванних кімнат та інших конструкцій. Є ще й господарський реманент.

Володимир – справний платник податків до казни П’ядицької ОТГ. Зізнається, що до чесних відносин з державою привчився ще на роботі в Чехії.

У цій країні відпрацював 17 років. Мав там власну будівельну фірму, яка працювала над великими об’єктами – лікарнями, школами, об’ємистими офісами. (Не без гордощів заявляє, що його компанія утеплювала фасад найпрестижнішої школи для дітей урядової еліти Чехії). Справно сплачував податки, у тому числі – в пенсійний фонд.

Бізнес вів разом з братами, водночас, як мовить, “потихеньку” націлювався на перенесення бізнесу в рідні П’ядики: купив стару хатчину з чималою прибудинковою площею – городом, оформляв необхідну документацію для комерційної діяльності.

П’ять років тому повернувся додому, звичайно ж, не з порожніми руками. І відразу поринув з головою в будівельні роботи.

Тепер його “вотчина” – це не просто магазин, це великий склад різноманітної продукції, в основному чеського виробництва.

До Чехії й назад у Володимира постійно курсують вантажівки, обіг товару не знає простою.

– Ми надаємо консультації як правильно починати спорудження будинку, – інформує нас хазяїн. – Усе розпочинається від правильного залиття фундаменту, щоби згодом цегла не тягнула з бетону вологість. Простий рубероїд не вбереже від плісняви, яка за років 7 -10 почне “їсти” хату.

Мало хто на це звертає увагу при муруванні стін. Будинки за останні десятиліття почали сиріти через різкі перепади зимової температури повітря. Клімат змінився, тому мусить змінитися й методика будівництва. Чехи це давно зрозуміли. А багато українських забудовників сучасні способи гідроізоляції просто ігнорують, їх не цікавить, що станеться з будинком за десять років, їм треба заробити вже…

Тісно співпрацює магазин з заводом “Леоні”, який закуповує весь розхідний матеріал у п’ядицькому “Темпо”. Займається підприємець і благодійною діяльністю: фінансово підтримує місцеву школу, футбольну команду. Поряд з магазином – сімейне житло, побудоване зі смаком, любов’ю та знанням справи.

Цікавимося, чи не боїться Володимир конкуренції. “Конкуренція – це ознака здорового суспільства, – каже. – А заробити вистачить для кожного, хто працює чесно й відкрито. Я щиро кажучи, навіть люблю конкурувати з достойними”.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ