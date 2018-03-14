Бійців Прикарпаття привітали з Днем добровольця. ФОТО

З нагоди Дня добровольця в обласній філармонії відбувся концерт.

Про це інформує Kurs.

Під час свята нагадали імена прикарпатських добровольців, які загинули в АТО. Директор музичного училища ім. Дениса Січинського Петро Гундер передав від закладу фінансову допомогу для госпітальєрів Сергія і Тетяни Морозів, які лікуються від онкозахворювань. А студенти музичилища відіграли для бійців святковий концерт.

В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця. Ця дата вибрана не випадково: саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях, що під Києвом. Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити – саме добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати їм професійну заміну.