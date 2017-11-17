Більше тисячі випадків крадіжки електроенергії зафіксували на Франківщині

У 2017 році на Прикарпатті виявлено та зафіксовано понад 1000 випадків розкрадання споживачами електроенергії. Обсяги викраденої електрики складають близько п`яти мільйонів кВт/год.



За даними фахівців компанії найпопулярнішими серед споживачів способами крадіжки електричної енергії є приховане встановлення так званих “лівих” відпайок кабелів, які постачають електроенергію в будинок поза його обліком, а також застосування різного роду магнітів для втручання в роботу електролічильника, йдеться у повідомленні “Прикарпаттяобленерго“.

Також почастішали випадки явної фальсифікації та порушення пломб енергонагляду.

На сьогодні інспектори енергонагляду компанії володіють значним практичним досвідом виявлення таких порушень, новітніми приладами для фіксації несанкціонованого втручання в роботу лічильників та сучасним програмним забезпеченням для автоматичного виявлення крадіїв. Крім того, щороку значно збільшується кількість встановлених індикаторів магнітного поля, які оперативно сигналізують про застосування споживачами магнітів, тощо.

Так, для прикладу такі індикатори були встановлені у всіх споживачів Косівського району, після чого рівень крадіжок в регіоні вже цього року знизився у п′ять разів.

Кожен споживач повинен для себе усвідомити, що для нього економічно вигідніше: щомісячно чесно сплачувати обсяг реально спожитої електричної енергії чи одноразово понести значні додаткові фінансові витрати на оплату вартості нових приладів обліку, погашення заборгованості за необліковану електричну енергію, – кажуть в компанії, – не слід забувати також, що штрафні санкції у випадку виявлення у споживача фактів крадіжки електричної енергії можуть сягати десятків та навіть сотень тисяч гривень.

Відтак, нещодавно, завдяки ефективним методам енергетиків, у одному з відпочинкових комплексів в Яремче виявили позаоблікове використання електроенергії. Штраф, який довелось сплатити власнику, становив триста тисяч гривень.

Енергетики наголошують, що встановлення споживачами приладів та конструкцій, що дозволяють споживати електроенергію без її обліку, є грубим порушенням чинного законодавства України.