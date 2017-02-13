Білоруси на колінах вшанували пам’ять воїнів АТО на концерті Brutto. ВІДЕО

12 лютого на концерті рок-гурту Brutto музиканти й лідер Сергій Міхалок присвятили композицію “Гаррі” пам’яті українських героїв, загиблих на Донбасі.

Коли зазвучала пісня, присвячена загиблим бійцям, весь танцпол став на коліна, висловлюючи свою повагу полеглим й співчуття українському народу, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Уніан.

Зал гродненського Льодового палацу, де проходив концерт, був заповнений повністю – всі 100% квитків було продано.

Проте не обійшлося й без ексцесів: коли люди на концерті намагалися розгорнути білоруський національний прапор, до них підбігли двоє чоловіків у цивільному з раціями. Через кілька пісень розгорнули вже український прапор, який також довелося сховати.