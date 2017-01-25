БФ “Покуття” придбав для музичної школи №2 акустичне обладнання. ФОТО

Неподалік міського парку імені Кирила Трильовського, на вул. Чайковського, 22, розташована музична школа №2 ім. Галини Грабець. Тут мистецтву музики навчаються 210 діток, а працюють 30 викладачів. Крім навчання гри на інструментах, у закладі відроджують традиції, а також намагаються йти в ногу з сучасними технологіями.

Вже третій рік поспіль у школі працюють над досконалим відтворенням постановки дитячої опери, яку започаткувала відомий театрал міста, автор мемуарів про музичне життя Коломиї, почесний громадянин міста, ім’я якої й носить друга музична школа – Галина Грабець.

Нині чи не кожен державний мистецький заклад має потребу в оновленні обладнання. Бо музичний інвентар закуповували здебільшого ще за радянських часів.

Саме тому директор музичної школи №2 Наталія Алєксєєва вирішила звернутися за допомогою до Міжнародного благодійного фонду “Покуття”.

Фонд придбав для вихованців школи звукове обладнання, необхідне для постановки, репетицій та виступу дитячої опери та інших мистецьких заходів.

“Щиро вдячні благодійному фонду “Покуття”, що так оперативно допоміг. Нам справді приємно, що відгукнулися на наше звернення і придбали для нас акустичне обладнання, а це радіомікрофони, стійка, сучасна колонка-програвач. Це дуже потрібно як для викладачів, так і для дітей”, – каже пані Наталя.

Анонс. 27 січня о 16.00 год. у приміщенні мистецького центру “Світовид” (бульвар Лесі Українки, 32-а) викладачі дитячої музичної школи №2 ім. Галини Грабець проведуть музичне дійство, приурочене 261-ій річниці від дня народження В. А. Моцарта.