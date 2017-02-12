Додому Новини Суспільство Без ласощів до весни: Як українки худнуть в соцмережах

Без ласощів до весни: Як українки худнуть в соцмережах

0
Поділитися

Соціальні мережі можуть бути не лише “пилососами часу”, але й клубом за інтересами.

Цю тезу залюбки підтвердять тисячі українських жінок, які знайшли собі компанію для дотримання дієти та занять спортом у Facebook та Instagram, повідомляє Українська правда.

Don Yapon

Користувачки соцмереж протягом двох та трьох тижнів беруть участь у різних флешмобах, щоб усвідомлено змінити ставлення до їжі, до себе, випробувати свою силу волі та здобути нові корисні звички.

Суто дієтичні акції мають назви #14днейбезсладкого, #14днівбезсолодкого, #21деньбезсладкого, #14днейбезмучного, #14днейбезмолочки, #21деньчистогопитания, #21деньбезсрывов, #21деньсовсянкой, тощо.

Завжди читайте склад продуктів: якщо є цукор, сиропи, цукрозамінники – 100 раз подумайте! Воно вам зараз треба? Ви любите своє тіло, цінуєте його і солодощі не варті того, щоб страждати через прищі, зморшки, товсті стегна і живіт, депресії і всього що додається“, – мотивують дівчата одна одну у постах.

У таких дописах користувачки пишуть про секрети своїх дієт, роблять світлини “до та після” та публікують заміри ваги та обхвату талії, живота і стегон.

Окремо є флешмоби, присвячені лише спорту: #14днейспорта, #21деньнапривычку, #упражнениедня, #бешенаясушка, #шаленасушка, #планка_30дней, #планкакаждыйдень, #берпиза90секунд, тощо. За цими хештегами можна знайти відео з вправами та детальний опис  їх виконання.

Часто дівчата суміщають такі акції, щоб швидше досягти бажаного результату.

Долучайтеся, до весни залишилося вже майже два тижні!

 

Don Yapon

Статті по теміБільше від автора