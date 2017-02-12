Без ласощів до весни: Як українки худнуть в соцмережах

Соціальні мережі можуть бути не лише “пилососами часу”, але й клубом за інтересами.

Цю тезу залюбки підтвердять тисячі українських жінок, які знайшли собі компанію для дотримання дієти та занять спортом у Facebook та Instagram, повідомляє Українська правда.

Користувачки соцмереж протягом двох та трьох тижнів беруть участь у різних флешмобах, щоб усвідомлено змінити ставлення до їжі, до себе, випробувати свою силу волі та здобути нові корисні звички.

Суто дієтичні акції мають назви #14днейбезсладкого, #14днівбезсолодкого, #21деньбезсладкого, #14днейбезмучного, #14днейбезмолочки, #21деньчистогопитания, #21деньбезсрывов, #21деньсовсянкой, тощо.

“Завжди читайте склад продуктів: якщо є цукор, сиропи, цукрозамінники – 100 раз подумайте! Воно вам зараз треба? Ви любите своє тіло, цінуєте його і солодощі не варті того, щоб страждати через прищі, зморшки, товсті стегна і живіт, депресії і всього що додається“, – мотивують дівчата одна одну у постах.

У таких дописах користувачки пишуть про секрети своїх дієт, роблять світлини “до та після” та публікують заміри ваги та обхвату талії, живота і стегон.

Окремо є флешмоби, присвячені лише спорту: #14днейспорта, #21деньнапривычку, #упражнениедня, #бешенаясушка, #шаленасушка, #планка_30дней, #планкакаждыйдень, #берпиза90секунд, тощо. За цими хештегами можна знайти відео з вправами та детальний опис їх виконання.

Часто дівчата суміщають такі акції, щоб швидше досягти бажаного результату.

Долучайтеся, до весни залишилося вже майже два тижні!