“Беркутівцям”, винним у смерті багатьох людей, просто дали можливість втекти”, – батько Героя Небесної сотні. ВІДЕО

Володимир Голоднюк, заступник голови громадської організації “Сім’я героїв Небесної сотні”, батько загиблого Устима Голоднюка, виголосив дуже зворушливу промову. Це сталося під час брифінгу на тему “Заява щодо втечі підозрюваних у розстрілах на Майдані екс-співробітників спецпідрозділу “Беркут” у Росію”.

Відео виступу опублікував “Цензор.НЕТ”, повідомляє Gazeta.ua.

На цій прес-конференції брали участь родичі загиблих на Майдані героїв Небесної сотні та адвокати, які їх представляють.

Спочатку Голоднюк зазначив, що про втечу підозрюваних у розстрілах на Майдані не знають більшість бійців АТО, адже їм не до цього.

“Їдучи вже додому зі Сходу, мені почали телефонувати друзі й питати, що я думаю з приводу того, що чотири “беркутівці” знову втекли? Ви розумієте, що я навіть не знав про це на Сході. Я впевнений, що 99 відсотків солдатів про це не знали, бо їм не до цього. У них немає часу слідкувати за телебаченням та інтернетом. Бо в них війна, якщо ви про це забули.

Нині громадяни України розділилося на три групи. Перша – активна, патріотична, яка не махає прапорами, не бігає у вишиванках у свята, а просто своєю кров’ю відвойовує нашу землю.

Друга – це ті, які ходять на роботу, на яких проводять експерименти незрозумілі, такі як абонплата за газ. Але вони відчувають, що всім погано, і давай кожен сам за себе. Їх не цікавить уже війна – вона їм не потрібна. Вони стараються вижити. І третя, малесенька група, яка, задекларувавши е-декларації, які ви бачили в інтернеті, чомусь збагатилася за роки війни. Незрозуміло. Держава збідніла, вона пограбована, у стані війни, а хтось збагачується.

Не розумію, чому навіть у західних регіонах Росія не визнана агресором. Вона не визнана і в Києві, столиці України… Я не розумію, у нас війна, чи що в нас? Там хлопці щодня гинуть, їх щодня везуть у трунах додому, а в нас нема війни. То хто ж тоді агресор? З ким ми воюємо?” – запитав Голоднюк.

“В Україні досі помітна риторика часів Майдану. А “беркутівцям”, винним у смерті багатьох людей, просто дали можливість втекти.

Їм дали це зробити. Спочатку “беркутівців” не поспішають затримувати, щоб забули ці злочини, притупилося відчуття болю, потім їх ніби затримують, потім чомусь не знаходять підстав утримувати їх під вартою, потім відпускають на поруки, під домашній арешт, а потім вони тікають. Скажіть мені, це налагоджена система відмивання грошей? Хто в цю банду входить? Тільки адвокати? І це не без відома керівництва держави.

Чому наші бійці на передовій воюють зброєю початку ХІХ століття? Чому вони ходять обірвані?

Я не розумію, за що тоді стояв Майдан. Ми збираємося змінювати державу. Люди? Чому ми всі мовчимо?”, – обурився чоловік.

У коментарях користувачі соцмережі зазначили, що погоджуються з кожним словом Голоднюка.