Бароковий, джазовий і філософічний світ Василя Андрушка. ФОТО

У мистецькому центрі “Світовид” відкрилася персональна виставка графічних та живописних робіт відомого коломийського скульптора й маляра Василя Андрушка під назвою “BaRock-Jazz-Rock”.

Назва не така вже й претензійна, як може здатися від її прочитання.

Як пояснював сам автор, у першому слові прочитується “бароко”, як мистецький стиль, близький йому за духом і смаком. А рок і джаз-рок – це улюблені стилі музики.

Хто бував у Андрушковій майстерні, не дасть збрехати, – у приміщенні, просякнутому запахами фарбів і дощок, не втихаючи, звучать голоси кумирів молоді 70-х – 80-х років – рок-гурти й королі джазових композицій. У цьому художник розуміється не згірше від живопису.

Не цурається й сучасної авангардової і народно-автентичної музики.

Щодо графіки, яку маляр виставив на суд людський у “Світовиді”, то слід зауважити, що він нею займався завжди. І таких карток з абстрактними лініями, які плавно переходять у впізнавані форми козацьких Мамаїв, коней, шабель, птахів, риб, контури жіночих тіл, – таких карток у нього назбирується незліченна кількість.

Майже кожний графічний малюнок, – то лаконічний штрих до якогось епосу. Можеш щось собі згадувати з прочитаного, можеш щось собі вигадувати в залежності від власної ерудиції й фантазії. У малюнках багато символів і знаків, що в них закодована мудрість віків.

Йдеться не лише про графіку, а й про живопис. Графіка ефірно легка, а живопис спресований і густий.

Дивишся й намагаєшся відчитати. Надзвичайно цікавий процес!

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ