Багато квітів і поцілунків зі сцени. Олег Винник підкорював жіночі серця на Прикарпатті. ФОТО+ВІДЕО

Багато квітів і поцілунків зі сцени. Олег Винник підкорював жіночі серця на...

Минулого тижня в рамках всеукраїнського туру “Моя душа” з концертом до Івано-Франківська завітав Олег Винник.

Вперше у Франківську український співак вийшов за межі залу і виступив на стадіоні “Рух”.

Як повідомляє сайт МІСТО, на концерті було понад 8 тисяч глядачів.

Олег Винник приїхав до міста разом з струнним квартетом та бек-вокалісткою Таюне. Виступ супроводжувався світломузичним шоу і спецефектами. Концерт тривав близько двох годин.

“Містер Щастя” виконав багато популярних хітів. Глядачі співали, танцювали та не переставали дарувати квіти співаку. Останній щиро дякував, цілував і фотографувався просто зі сцени.

На біс Олега Винника викликали декілька разів і всі ці рази артист виходив під шалені оплески. До речі, на концерт приїхали глядачі з різних куточків України. Кажуть, відклали усі справи, бо хотіли потрапити на захід.

Люди у захваті від концерту, а своїми враженнями та емоціями ділилися з нашими кореспондентами.

Більше того, ще напередодні виходу на сцену, побачивши співака, фанати просили автограф та хотіли сфотографуватися. З впевненістю заявляли, що це таки аншлаг, а співак подарував багато щастя.

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