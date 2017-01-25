АТО: зведення штабу та карта боїв, 25 січня 2017 року

Луганський напрямок

Вчора бойові дії велися тільки у Попаснянському районі. Противник різко збільшив кількість обстрілів та активно застосовує важке озброєння. Особливо тривожна обстановка склалася між 1 та 2 годиною, коли противник відкрив вогонь з гармат та мінометів. Про це заявив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Згодом бойові дії активізувалися після 16 години і тривали до пізнього вечора.

По всьому фронту від російського кордону до Золотого вчора було тихо, пише mediarnbo.org.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено більше 30 мін та кілька снарядів.

Донецький напрямок

Найскладніша обстановка – в авдіївській промзоні. З перервами, близько 4 годин, окупанти вели масований вогонь по наших позиціях. При цьому було випущено не менше 30 мін. Також мінометний обстріл з боку противника відбувся у Невельському. Ворог вів вогонь прямо з Донецька (сел. шахти ім. Абакумова).

Також по одному ворожому обстрілу сталося у Луганському, Зайцевому, Новгородському, Кам’янці.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 40 мін.

Маріупольський напрямок

Тут, як і раніше, бойовики найбільше порушують режим тиші. Проте важке озброєння вчора не застосовувалося. Майже 80% ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Як і раніше, активно стріляють снайпери противника. Переважна частина обстрілів з боку НЗФ припадає на темну пору доби.

Також противник порушував режим тиші у Красногорівці, Мар’їнці, Новотроїцькому, Новогоригорівці.

Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення. Це сталося в Красногорівці внаслідок ворожого обстрілу.

Вчора на КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники затримали бойовика

Встановлено, що він перебував у лавах НЗФ з 2014 року до січня 2015 року.

За плечима бойовика – участь у захопленні будівлі СБУ в Донецьку та вартування на ворожих блокпостах.

На Харківщині СБУ виявила боєприпаси та російську військову форму у радника голови райради

6 ручних бойових гранат, магазин до автоматичної зброї, понад 600 набоїв, 4 електродетонатори, димову шашку, понад 23 тисячі доларів США, бронежилет та військову форму російського зразка з шевронами російської армії – все це було вилучено оперативниками.

В Біловодському районі Луганської області поблизу російського кордону співробітники СБУ виявили схрон з боєприпасами

Оперативники вилучили 5 гранатометів, тротилові шашки загальною масою 600 г та артилерійські снаряди різного калібру. Сапери знешкодили боєприпаси на місці.

Днями офіцери управління ОК «Північ» СВ ЗСУ провели тренування

Кожен учасник навчань взяв участь у бойових стрільбах, вчився надавати першу медичну допомогу, працював з вибухонебезпечними предметами.

Вчора було оприлюднено перші результати роботи мультинаціональної інспекційної групи з огляду території Росії біля кордону з Україною

Інспектори з України, Канади та Данії працювали в Ростовській області.

Як відомо, поблизу українського кордону активно формується 150-а мотострілецька дивізія ЗС РФ, яка за оцінками експертів, налічуватиме 10,5 тисяч вояків. Інспектори виявили в районі Новочеркаська великі артилерійські підрозділи російської армії. Українська сторона не виключає, що особовий склад та озброєння 150-ї дивізії може використовуватися для сприяння діяльності НЗФ на окупованих територіях України.

Важливо зазначати, що російська сторона чинила тиск та встановлювала обмеження для інспекторів. Зокрема, на етапі обговорення плану проведення інспекції, Росія оголосила, що обмежить зону для вертолітного обльоту на глибину 25 км вздовж кордону з Україною над військовими аеродромами та полігонами. Згодом польоти взагалі були скасовані, буцімто через погану погоду, тому інспекція проводилася лише на автомобільному транспорті.

Таким чином, Росія продемонструвала, що їй є що приховувати: а саме форсовану мілітаризацію прикордонних з Україною регіонів та активне сприяння, озброєння та керівництво НЗФ на Донбасі.

За інформацією, підготовленою УКМЦ