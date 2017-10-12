Астрономи виявили відсутню матерію у Всесвіті

Двома командами астрономів було заявлено про те, що виявлена ​​недостатня раніше частина Всесвіту, а саме баріонна матерія, тобто, її суттєвий фрагмент.

Дослідники зафіксували сигнали, які подавали газові нитки, які є сполучною ланкою між сусідніми галактиками, пише Gazeta.ua.

Згідно з даними сучасної науки, в складі Всесвіту більше 95% займають темна енергія і темна матерія, розповідає видання New Scientist.

Частка матерії, що відноситься до категорії звичайна (баріонна), до складу якої входять нейтрони і протони, сягає не більше 4,6%. В основному, її містять зірки, міжзоряне середовище і гарячий космічний газ, що існує в кластерах.

Досі вчені могли спостерігати лише половину розрахункової кількості баріонної матерії. Куди “поділася” решта, вони збагнути не могли.

З’ясувалося, вона “ховається” між кластерами і галактиками. Їй вже дали назву “тепло-гаряче міжгалактичне середовище”. Труднощі в її виявленні були пов’язані з тим, що у неї низькі показники і щільності, і температури.

Знайти цю матерію допомогли зафіксовані зміни, які відбувалися, коли фотони проходили через тепло-гаряче міжгалактичне середовище. Щоб виявити матерію Всесвіту, яка вважалася зниклою, знадобилося вивчення 260 галактик.