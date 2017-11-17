Асоціація фермерів анонсувала зростання вартості хліба за рік на 20-26%

За його словами, ціна на хліб щомісяця буде рости приблизно на 1,7- 2%, проте основне подорожчання буде відбуватися в три етапи.

Про це він розповів у коментарі ГолосUA .

Глава асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич анонсував зростання вартості хліба за рік на 20-26%.

“Що стосується хліба і хлібобулочних виробів, на протязі року вони подорожчають на 20-26%. Вартість хліба буде рости поступово – щомісячно в межах 1,7- 2%. Хоча основне подорожчання буде відбуватися в три етапи”, – сказав Томич.

Він додав, що однією з основних причин подорожчання хлібобулочних виробів став експорт зерна, ціна якого залежить від зовнішніх ринків. Другий фактор – це підвищення заробітної плати, а також подорожчання енергоносіїв і витрат на транспорт.

“Навіть якщо в наступному році ми зберемо 80 мільйонів тонн хліба, то в 2018 році хлібобулочні вироби все одно подорожчають”, – резюмував Томич.

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