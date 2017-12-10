Артистка з Прикарпаття стала найкращою співачкою 2017 року. ФОТО

Співачка Тіна Кароль перемогла в номінації “Співачка року” другої щорічної музичної премії M1 Music Awards.

Про це повідомляє Радіо Максимум.

Королеву українського шоу-бізу вже визначено. В цьому році в номінації “Найкраща співачка 2017 року” найвищу нагороду отримала Народна артистка України Тіна Кароль. Тіна виступила в першій частині концерту, представивши мікс з декількох своїх хітів. Одну з композицій Кароль виконала в дуеті з Микитою Ломакіним

Конкурентками Тіни Кароль були артистки Оля Полякова і Злата Огневич. Церемонія нагородження M1 Music Awards відбулася 9 грудня у “Палаці Спорту”.

Нагадаємо, в минулому році на врученні M1 Music Awards перемогу отримала скандальна співачка Світлана Лобода, яка зараз активно збирає нагороди на російській сцені.