Apple запатентувала гнучкий дисплей

У мережі з’явилася патентна заявка Apple на гнучкий дисплей для майбутнього iPhone. Виробник створює пристрій у тандемі з компанією LG.

Майбутній смартфон отримає гнучку частину, яка допоможе йому згинатись, пише Gazeta.ua.

Зараз невідомо, чи буде Apple задіювати OLED-екран, або ж це буде LCD, або інші види дисплея.

Краї екрану будуть злегка загнутими, пристрій матиме вигляд безрамковості.

Передбачають, що складаний iPhone може вийти на ринок до 2021 року, і на той час, схоже, Apple перейде на екрани microLED, технологія яких відрізняється поліпшеною яскравістю, насиченістю кольорів і енергоефективністю. Свої розробки в області гнучких екранів ведуть і інші компанії, серед них Samsung.